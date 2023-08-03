Представлен внедорожник Nissan Titan 2024

Компания Nissan сообщила о начале продаж обновленного внедорожник Nissan Titan 2024 модельного года, который предлагается в США по цене от 47 665 долларов, что на 5 240 долларов больше, чем в прошлом поколении, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Обновленный Nissan Titan оснащается 5,6-литровым бензиновым двигателем Endurance V8 мощностью 400 л.с. Уже в базовой комплектации пикап имеет мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и пакет Nissan Safety Shield 360, который включает в себя набор из шести самых передовых систем помощи водителю.

В комплектации PRO-4X пикап оснащен расширенными внедорожными характеристиками с амортизаторами Bilstein и защитными пластинами. Комплектация Platinum Reserve добавляет передние сиденья с вентиляцией, внешнюю хромированную отделку, 20-дюймовые колесные диски и более качественную аудиосистему.

Также доступно внедорожное исполнение XD с усиленной рамой, увеличенной колесной базой и исключительно полным приводом.