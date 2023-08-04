В Таиланде представлен Haval Jolion Sport

В Таиланде официально представили новую версию кроссовера Haval Jolion - Jolion Sport. Автомобиль получил гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового мотора, её мощность составляет 190 л.с, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Полного привода у Jolion Sport нет, а задняя подвеска и вовсе представлена торсионной балкой. Так что управляемость автомобиля явно не на высоте, что слабо согласуется со словом Sport.

Внешне Haval Jolion Sport отличается от обычного Jolion решёткой радиатора с вертикальными ламелями, более агрессивным бампером, чуть более развитым спойлером на крышке багажника, а также новыми 18-дюймовыми колёсными дисками. Но первое, что обращает на себя внимание при взгляде на автомобиль, это полное отсутствие хрома.

В оснащении кроссовера - медиасистема с экраном диагональю 10,25 дюйма и 6 динамиками, климат-контроль, кожаный салон, передние кресла с электрическими регулировками, камера заднего вида. Но при этом обогрева нет вообще - ни зеркал заднего вида, ни заднего стекла.

Просят за автомобиль 799 тыс. батов. Интересно, что Sport оказался даже дешевле обычного Jolion, но только ценой отказа от ряда опций.