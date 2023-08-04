Раскрыта стоимость нового кроссовера Chery Explore 06

В Китае раскрыли стоимость нового кроссовера Chery Explore 06. Автомобиль предложат в четырех комплектациях и двух вариантах оформления передней части, условно их можно назвать городским и внедорожным, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

Городская версия оснащена большой решёткой радиатора с крупными треугольными ячейками, серебристыми легкосплавными колесными дисками и окрашенными в цвет кузова корпусами зеркал. У внедорожной версии решетка радиатора с крупной надписью Chery, иной более выраженный бампер, разделенный на два этажа, черные колесные диски и черные корпуса зеркал. У городского варианта привод передний, у внедорожного - полный.

Несмотря на это, агрегаты у кроссовера одни: 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Уже в базовой комплектации Chery Explore 06 будет панорамная крыша, 6 подушек безопасности, камера заднего вида, информационно-развлекательная система с SoC Snapdragon 8155, 8 динамиками и экраном диагональю 13,2 дюйма.

В топовой версии будет проекционный дисплей, обогрев и вентиляция передних кресел, система автоматического переключения между дальним и ближним светом фар, атмосферная подсветка, электропривод двери багажника.

Самый доступный вариант кроссовера оценивается в 14 тыс. долларов, цена самой доступной версии с полным приводом - 16,7 тыс. долларов. Стоимость авто в максимальном оснащении - 19,5 тыс. долларов.