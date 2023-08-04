Toyota может выпустить конкурента Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz

Когда-то семейство Toyota Corolla было представлено одной моделью в трех типах кузова, но сейчас линейка шире и включает в себя уже и несколько кроссоверов (на разных рынках), а в перспективе Corolla может превратиться в пикап, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Согласно данным, полученным ресурсом Automotive News от надежного источника, Toyota рассматривает возможность выпуска пикапа на базе Corolla. Проект на данный момент находится в своей начальной стадии и никаких окончательных решений пока не принято. Поэтому такой автомобиль вряд ли появится раньше 2027 года.

В линейке Toyota новая модель расположится на ступень ниже модели Hilux - она будет конкурировать с Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Выпуск новинки могут наладить в США на заводе Миссисипи - там же, где выпускают обычные Corolla.

Toyota всерьез берется за рынок пикапов. Помимо дешевой модели с несущим кузовом на базе Corolla, компания готовит еще один вариант на базе прототипа IMV 0 - серийная модель должна появиться уже в 2024 году. Это будет легкий коммерческий грузовичок с одинарной кабиной.