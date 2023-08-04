Kia Rio вырастет до размеров Cerato

Тизерное изображение, опубликованное сегодня головным офисом Kia, относится к "новому седану K3", который должны представить в среду, 9 августа, передает Day.Az со ссылкой на Drive.

Ранее название K3 использовалось для Cerato на зарубежных рынках в течение длительного времени. Однако, как пишет Drive, в этот раз производитель решил дать такое название уменьшенному седану, известному у нас как Kia Rio.

Kia ранее подтвердила, что преемник семилетнего Rio появится в зарубежных автосалонах в октябре 2023 года, а тестовые автомобили несколько раз фотографировали на тестах. Что касается нового Cerato, то автомобиль не появится в мировых автосалонах до конца следующего года.

Южнокорейский автопроизводитель редко представляет свои новые автомобили более чем за несколько месяцев до начала продаж. Обычно компания проводит около года дорожных испытаний перед глобальным представлением новой или сильно обновленной модели.

Решение дать новому Rio имя старого Cerato является необычным и означает, что для следующего Cerato запланировано новое название на некоторых рынках. Новый седан Rio должен быть такой же длины, как и предыдущий седан Kia Cerato. Возможно, Cerato получит название K4 и расположится междуK3 (Rio) и K5 (Optima).

Kia подтвердила, что Rio следующего поколения не будет продаваться в Западной Европе и не будет производиться с правым рулем для Австралии и Великобритании.

Основное внимание будет уделено Мексике, Латинской Америке, Восточной Европе и Ближнему Востоку, где применяются менее строгие стандарты безопасности и выбросов.