Представлен большой кроссовер Li Auto L9 Pro

Премиальный кроссовер Li Auto L9 Pro был выпущен в Китае через год после появления на рынке модели Li Auto L9 Max. Новая версия получила меньше датчиков, что позволило снизить цену на 6,5%, до 59 860 долларов, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Продажи Li Auto в Китае с начала года составили 173 000 автомобилей. Только в июле было поставлено более 34 000 единиц. Li Auto хочет увеличить продажи своего флагманского внедорожника L9. Поэтому производитель запустил его более дешёвую версию.

Это полноразмерный внедорожник с габаритами 5218 х 1998 х 1800 мм и колёсной базой 3105 мм. Автомобиль на 37 мм длиннее, на 220 мм уже и на 35 мм ниже новейшего BMW X7. У L9 Pro фирменная 2-метровая светодиодная полоса в передней части, выдвижные дверные ручки и пневматическая подвеска.

L9 Pro получил шестиместную компоновку и двойной экран на центральной консоли. Он состоит из двух 15,7-дюймовых дисплеев. Также он получил небольшой экран прямо на руле и проекционной дисплей. У задних пассажиров также есть собственный 15,7-дюймовый экран, закреплённый на потолке.

Силовой агрегат L9 Pro представлен двумя электромоторами мощностью 449 л.с. и 620 Нм. С ними автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды. 1,5-литровый ДВС работает как генератор. L9 Pro может проехать до 215 км без подзарядки. Что касается смешанной дальности хода, то она достигает 1315 км.

Его система автономного вождения была упрощена. Автомобиль получил одну 8-мегапиксельную камеру вместо шести в L9 Max. У L9 Pro также нет датчика LiDAR и светодиодных интеллектуальных фар. Также в оснащение входят девять 2-мегапиксельных камер, один радар миллиметрового диапазона и двенадцать ультразвуковых радаров. У него один процессор Journey5 от Hozon Robotics на 128 TOPS. Модель L9 Max получила два чипа Nvidia Drive Orin-X по 508 TOPS.