Hyundai Santa Fe 2024 получил совершенно новый дизайн

Hyundai Santa Fe последнего поколения не похож на своих предшественников, автомобиль получил совершенно новый дизайн. На канале CarSceneKorea в YouTube выложили большой видеоролик, в котором показали один из первых автомобилей, который уже поставлен на учёт, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Источник уточняет, что этот Hyundai Santa Fe в исполнении Black Ink Edition. Большую часть кузова покрывает ярко-белая краска Creamy White Pearl, а детали выделены чёрным цветом. В чёрный цвет затонированы фары, решётка, колёсные диски, пластиковый обвес.

Кроме того, Hyundai также оснастила Santa Fe чёрными значками и тонированными задними фонарями, расположенными очень низко, что вызвало немало споров с момента анонса внедорожника.

Автомобиль был представлен совсем недавно.