Представлен Nissan Tiida 2024

В Китае представили хетчбэк Nissan Tiida 2024. Автомобиль получил новый зеленый цвет и улучшенное оснащение, но агрегаты остались прежними, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Несмотря на то, что Nissan Tiida - это компактный хетчбэк, внутри он довольно просторный, так как колесная база составляет 2700 мм. Для сравнения, колесная база универсала Lada Vesta - 2635 мм. Правда, большим багажником Tiida похвастать не может: его объем - 435 л.

Tiida 2024 оснащается атмосферным мотором объемом 1,6 л мощностью 122 л.с. и вариатором. Заявленный расход - 6,1 л бензина на 100 км пути.

Из новшеств версии 2024 модельного года - новая медиасистема с 8-дюймовым экраном и интегрированным комплексом Nissan Connect, который не только отвечает за голосовое управление, но и за телематические функции. Также автомобиль получил комплекс систем безопасности Nissan i-SAFETY.

Nissan Tiida 2024 предлагается в трех комплектациях. Цена базовой - 12,5 тыс. долларов, топовой - 16 тыс. долларов.