Acura показала свой новый электрический кроссовер

Марка Acura, которая принадлежит Honda и является старейшим из существующих ныне японских автомобильных премиум-брендов, представила первое тизерное изображение электрического кроссовера ZDX. Автомобиль представят на традиционной ежегодной автомобильной неделе в калифорнийском Монтерее 17 августа 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Одновременно Acura представит как стандартный ZDX, так и его версию Type S. Обе машины пойдут в серию уже в 2024 году и станут производиться в Северной Америке.



Факт производства в США объясняется тем, что Acura ZDX базируется на платформе General Motors и сделана в сотрудничестве с американским автогигантом. Таким образом Honda ускоряет выход электромобилей на рынок, разрабатывая параллельно более перспективные модели уже на собственном шасси, которые должны появиться позже.

Судя по всему, ближайшим родственником ZDX станет уже серийный кроссовер Cadillac Lyriq. Последний может оснащаться полным приводом, в котором электромоторы развивают суммарно до 510 л.с. Батареи емкостью 100 кВт⋅ч Cadillac хватает на 500 км пути.



Помимо кроссовера Acura, на шасси GM готовится аналогичная, но более бюджетная машина под маркой Honda. Предполагается, что она станет аналогом уже Chevrolet Blazer EV.