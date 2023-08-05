Hyundai и Kia отзывают тысячи новых кроссоверов

Hyundai Motor объявила об отзыве более 91 000 автомобилей марок Hyundai и Kia. Об этом стало известно из официального уведомления, полученного Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) от корейского концерна. В документе говорится, что электронный контроллер масляного насоса широкой номенклатуры двигателей, произведенных Hyundai Motor в 2022-2023 годах, может содержать бракованные электрические элементы. Существует опасность перегрева агрегата по вине этих деталек - с последующим возгоранием под капотом машины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд, отзыв распространяется на кросоверы Hyundai Palisade 2023-2024 модельных годов, на Tucson, Sonata, Elantra и Kona 2023 м. г., а также Kia Seltos 2023-2024 м. г., Soul и Sportage 2023 м. г. В сообщении NHTSA сказано, что официальные дилеры корейских марок на территории США будут бесплатно диагностировать и при необходимости менять проблемный контроллер.

По поводу проведения подобной отзывной кампании в России есть большие сомнения. Владельцам потенциально пожароопасных авто, ввезенных относительно недавно на территорию страны по "серым" схемам импорта, придется прислушаться к рекомендации Hyundai Motor. А там посоветовали клиентам парковать поврежденные машины "снаружи и вдали от строений", пока неисправная деталь не будет заменена.