Представлен уникальный гиперкар Aurora

Вообще-то суммарная мощность гиперкара уперлась в 1850 "лошадей". Это гибрид. Однако даже в эпоху глобального "озеленения" автоиндустрии Zenvo осмелилась пойти наперекор. Под именем Aurora датская марка готовит к скорой премьере сгусток чрезвычайных возможностей и технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд, новую модель с могучим V12 датчане анонсировали еще в середине марта. Для "Авроры" поначалу наметили 6-литровый агрегат с двойным наддувом. Однако свежие подробности от сугубо нишевого бренда превзошли все ожидания. Рабочий объем увеличился еще на 0,6 литра, а количество турбонагнетателей было удвоено.

Да, Zenvo Aurora, премьеру которого ожидают 18 августа, может похвастать 6,6-литровым двигателем V12 с четырьмя турбинами, способным развивать мощность не менее 1250 л. с. при 8000 об/мин. Красная отсечка на отметке 9800 об/мин даст возможность насладиться уникальным саундтреком, которого, возможно, нет ни у одного другого двигателя на планете.

Движок-монстр разрабатывался совместно с MAHLE Powertrain специально для этого автомобиля с учетом грядущего стандарта Евро−7 и последних еще более изуверских "зеленых" канонов североамериканского рынка. Мотор модульный, предполагающий в дальнейшем "обрезание" до версий V8 и V6.

Интересно, что V12 продуман и для работы на синтетическом топливе с нулевым уровнем выбросов. Сам же агрегат станет лишь частью гибридного комплекса мощностью 1850 л. с., из которых шесть сотен останутся за электромотором, отвечающим за привод передних колес. Чтобы держать вес в узде, Aurora сочетает в себе алюминий с углеродным волокном. Зато в итоге гиперкару с легкостью покорится отметка в 400 км/ч. За какое время пока не сообщается, сказано лишь, что скорость, так сказать во избежание, ограничена электроникой.

Производитель наметил собрать всего сотню гиперкаров, и более 30 из них были проданы уже в марте. Нам тоже подумалось, что надо брать. С такой-то удельной мощностью - 200 сил с литра - он запросто заткнет за пояс даже парней из Porsche, для которых и сотня голов с литра - результат вполне зачетный...