Новейший кроссовер Tiggo 8 Pro Champion Edition поступает в продажу

Chery объявила, что новейший кроссовер Tiggo 8 Pro Champion Edition поступит в продажу 8 августа в Китае по цене от 16 700 до 21 600 долларов. Всего покупателям на выбор будет предложено пять версий с двигателем 1,6 л или 2,0 л, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Tiggo 8 Pro Champion Edition имеет размеры 4745 х 1860 х 1745 мм, а колесная база составляет 2710 мм. Новый автомобиль оснащается 18-дюймовыми (235/55 R18) или 19-дюймовыми (235/50 R19) колесами. Добавлены новые цвета кузова и салона: серый и светло-коричневый.

Передняя часть обновлена другой решеткой. Логотип бренда Chery, расположенный в верхней части решетки радиатора, может подсвечиваться. Острые фары с обеих сторон соединены хромированной полосой. Добавлен спойлер. Младшая модель имеет два патрубка, по одному с каждой стороны, а модель с двигателем 2,0 л получила четыре выпускных патрубка, по два с каждой стороны.

В салоне стоит отметить наличие 12,3-дюймовой ЖК-панели приборов и 12,3-дюймового центрального экрана управления. Информационно-развлекательная система работает под управлением операционной системы Chery Lion, а основой системы выступает Qualcomm Snapdragon 8155. Tiggo 8 Pro Champion Edition оснащен первым проекционным дисплеем Chery для отображения такой информации, как скорость автомобиля, навигация и управление мобильным телефоном.

Автомобиль получил аудиосистему с 8 динамиками и программу электронной стабилизации (ESP). Кроме того, для более дорогих комплектаций доступна усовершенствованная система помощи при вождении уровня 2.

Предусмотрены 5-местная и 7-местная компоновки. Все сиденья обтянуты искусственной кожей. Сиденье водителя оснащена электрорегулировками. В старших версиях эта функция есть и у кресла пассажира спереди.

Автомобили получили мощность 197 и 254 л.с., старшая версия оснащена системой полного привода.

В этом году продажи сери Tiggo 8 составили 117 799 единиц.