Представлен минивэн GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV

Компания GAC представила минивэн GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV, который, как видно из названия, оснащен гибридной силовой установкой. Цена стартует с отметки 48 790 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

GAC - один из крупнейших китайских автопроизводителей. В Китае GAC выпускает автомобили Toyota, Mitsubishi и Honda. Кроме того, GAC владеет собственными брендами, такими как Trumpchi, Aion и Hycan. Среди них только бренд Trumpchi активно продается за рубежом.

Автомобиль получил огромную хромированную решетку с вертикальными полосами. Это относительно большой минивэн со сдвижными задними дверями. Его габариты составляют 5212 х 1893 х 1823 мм при колесной базе 3070 мм. E9 на 267 мм длиннее, на 43 мм шире и на 67 мм ниже Toyota Alphard.

В GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV предусмотрено 7 посадочных мест по схеме 2+2+3. Передний ряд сидений оборудован функциями подогрева и вентиляции. Что касается сидений второго ряда, то они с подогревом, вентиляцией и массажем. Третий ряд сидений не имеет этих функций, но спинку можно отрегулировать по углу наклона.

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV получил 12,3-дюймовую ЖК-панель приборов и 14,6-дюймовый основной экран. Автомобиль также оснащен 12 динамиками от Yamaha.

Автомобиль получил 2,0-литровый бензиновый ДВС с турбонаддувом, развивающий мощность 190 л.с. и 330 Нм. В паре с ним работает электродвигатель на 182 л.с. и трансмиссия 2DHT. Суммарная отдача этого силового агрегата достигает 373 л.с. и 630 Нм. Автомобиль может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 8,8 секунды. На чистом электричестве он может проехать до 106 км. Общий запас хода достигает 1032 км. Зарядка аккумулятора занимает 30 минут, а расход топлива составляет 6 л/100 км.

Производитель заявляет, что это конкурент Toyota Alphard и BYD Denza D9.