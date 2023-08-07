Самые успешные бренды автомобилей во всём мире

Мировые продажи автомобилей в июне 2023 года достигли 7,87 млн единиц, что на 11% больше, чем в июне прошлого года. Согласно последним данным Цуй Дуншу, генерального секретаря Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), c января по июнь 2023 года мировые продажи автомобилей составили 42,43 млн единиц, увеличившись на 11% в годовом исчислении, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Хотя мировые продажи автомобилей в июне 2023 года и выросли, стоит отметить, что этот показатель на 4% ниже, чем был в июне 2018. Тем не менее, он остается на довольно высоком уровне по сравнению с предыдущими годами. Объем продаж автомобилей в большинстве стран мира постоянно снижался с 2018 по 2020 годы. Однако в 2021 году он увеличился на 4% в годовом исчислении, что свидетельствует о хороших показателях восстановления после пандемии. В 2022 году объем продаж снизился на 1%.

С 2016 по 2018 годы на китайские автомобили приходилось около 30% мировых продаж. В 2019 году этот показатель снизился до 29%, но все же сохранил абсолютное преимущество. В 2020-2021 годах доля Китая выросла до 32%, а в 2022 году она увеличилась до 33%. В первой половине 2023 года на долю китайских автомобильных компаний приходилось 31% мирового автомобильного рынка.

По данным CPCA, в первую десятку автопроизводителей по мировым продажам автомобилей в первой половине 2023 года входят Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, Stellantis, Renault-Nissan, GM, Ford, Honda, Suzuki и Mercedes-Benz. Крупнейший автопроизводитель Китая BYD занимает 11-е место в мире.

На китайском рынке в первую десятку автопроизводителей с точки зрения продаж автомобилей в первой половине 2023 года входят Volkswagen, BYD, GM, Changan, Geely, Toyota, Chery, SAIC, Honda и Great Wall.