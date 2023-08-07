Так выглядит первый автомобиль Huawei и Chery

Главный исполнительный директор Huawei Ричард Ю представила первый седан Huawei, который будет выпущен под новым брендом Luxeed. Это совместный проект Huawei и Chery, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Седан Luxeed проходит под кодовым названием EH3. Он получил спортивный дизайн, фирменные тонкие фары и пятиспицевые диски. Его фары соединены тонкой светодиодной лентой. Luxeed EH3 также получил широкие колесные арки, тормоза Brembo, выдвижные дверные ручки, небольшие боковые зеркала заднего вида и лазерный дальномер на крыше.

Это четырехдверный седан, который основан на платформе E0X от Chery. Та же архитектура лежит в основе будущих автомобилей Exeed Sterra ES и Exeed Sterra ET. Его основными особенностями являются батарея CATL на 700 км пробега, которая поддерживает зарядку 800 В, а также пневматическая подвеска и полный привод с двумя моторами.

Luxeed EH3 будет оснащен системой беспилотного вождения Huawei ADS 2.0, для работы которой используются лидар, 11 HD-камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров. Система Huawei ADS 2.0 может проехать до 200 км без участия водителя. Автомобиль также поддерживает продвинутый круиз-контроль Navigation Cruise Assist (NCA), который работает в городе и на трассе. Сразу после запуска эта функция будет работать в 45 городах Китая. Huawei планирует увеличить их количество в будущем.

Компьютерная система автомобиля будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 4. Он будет хорошо совместим с телефонами, ноутбуками и другой техников Huawei. Кроме того, он будет поддерживать видеоигры благодаря платформе Qualcomm Snapdragon 8295 от Qualcomm. Вы сможете подключить к автомобилю квадрокоптер, и он будет транслировать видео прямо на экран автомобиля.

Цена составит от 27 810 долларов, а вживую автомобиль покажут в этом квартале.