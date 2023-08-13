«Гелендваген» превратили в сухопутную яхту с деревянным полом

Компания Carlex Design превратила внедорожник Mercedes-AMG G 63 в сухопутную яхту. Польское тюнинг-ателье, которое специализируется на обновлении интерьера автомобилей, представило свой очередной проект на базе легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class актуального поколения. За основу был взят флагманский вариант модели - G 63, который получил оформление в корабельном стиле. Тюнеры превратили культовый Gelandewagen в сухопутную яхту - за счёт переоформления салона. Тюнинговый внедорожник получил название Yachting Limited Edition, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кузов внедорожника окрашен в тёмно-синий цвет, который дополняют серебристые и белые акценты, новый футляр запасного колеса и нештатные диски, выбрать которые покупатель может по своему вкусу. На контрасте с экстерьером для кожи и алькантары, которыми обшит салон, выбран белый цвет.

Нежной кожей обиты сиденья, дверные панели, приборная панель, рулевое колесо и трансмиссионный туннель, а алькантарой - потолок и стойки, а также багажник. Но главная отсылка к яхтам заключается в масштабном использовании декоративных элементов из дорогих пород натурального дерева.

Необычные деревянные панели можно найти вместо штатных ковриков, на руле, поручне передней панели со стороны пассажира, на тыльной стороне сидений второго ряда и на полу багажника. Превращение внедорожника в сухопутную яхту обойдётся минимум в 329 тысяч евро.