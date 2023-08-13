Volkswagen придумал новый способ включать поворотники

Компания Volkswagen может отказаться от переключателей поворотников. В Ведомстве по патентам и товарным знакам Германии появилось описание нового руля с элементами управления, расположенными прямо на ободе -слева и справа. Перенести сюда предлагается переключатели поворотов, управление фарами, круиз-контролем и другими функциями. По задумке Volkswagen, такое решение удешевит производство и одновременно повысит безопасность, но вопрос защиты сенсоров от случайного нажатия остается открытым, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На правой стороне обода размещены основные элементы управления. При нажатии на них слева высветятся вторичные, и водитель сможет выбрать нужную: к примеру, нажатие на пиктограмму фары справа даст возможность управлять дальним светом, яркостью и противотуманками слева.

Кнопки могут быть как сенсорными, так и физическими. Поскольку они собраны в едином блоке на руле, Volkswagen не придется тратиться на производство "лишних" физических элементов управления.

Учитывая массовость производства, руль, который можно легко адаптировать к любой модели, способен сэкономить Volkswagen миллионы на разработке и производстве. Среди других плюсов - большая свобода для дизайнеров, а также безопасность: водителю не придется убирать руки с руля, чтобы дотянуться до нужных кнопок.

При этом сенсорные кнопки спонтанно откликаются на прикосновения, что может, напротив, привести к опасной ситуации на дороге. Как Volkswagen решит эту проблему, пока неясно. Любопытно, что совсем недавно глава концерна Томас Шефер выступил с критикой сенсоров: он назвал такое управление на руле автомобиля ошибкой, а в 2022 году Volkswagen уже обещал избавиться от него, прислушавшись к критике клиентов.