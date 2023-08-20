Ford запатентовал зарядный прицеп для питания электромобилей. Американские журналисты выяснили, что "голубой овал" зарегистрировал проект портативной тележки со встроенными электродвигателями, тяговым аккумулятором и несколькими зарядными разъёмами. По задумке, прицеп сможет заряжать буксирующий его электромобиль и использоваться в качестве источника тока для кемперов, других транспортных средств и бытовых инструментов на стоянке, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В кратком описании документа из американского патентного ведомтсва USPTO сказано, что прицеп-зарядка может оснащаться одним или несколькими электродвигателями для лучшего маневрирования. Также предусмотрена аккумуляторная батарея для хранения электроэнергии, зарядный порт для питания самого прицепа, а также разъёмы для зарядки других электропотребителей.

Управлять зарядным прицепом можно будет через контроллер, но не исключён более традиционный вариант с парковкой с помощью тягача. Любопытно, что инженеры Ford даже не попытались использовать альтернативные источники энергии, то есть прицеп нельзя подзарядить от солнца, а вариант с бензиновым или дизельным генератором не рассматривается.

Ёмкость аккумуляторов зарядного прицепа и его снаряжённая масса также остались за кадром, а ведь это основные характеристики, от которых зависит коммерческое использование новой разработки. Впрочем, у "голубого овала" есть и более невероятные патенты: например, электромобиль готовы заряжать с помощью дронов, а ещё концерн позаботился о том, чтобы водитель мог управлять автомобилем стоя.