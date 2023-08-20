Hennessey довела мощность нового Ford Mustang до 860 лошадиных сил

Мощность нового Ford Mustang Dark Horse увеличили до 860 лошадиных сил. Фастбек в тюнинге Hennessey оказался на 70 процентов мощнее заводской машины, сохранив при этом возможность выезжать на обычные дороги и все доступные для модели ездовые профили. Заодно в техасской мастерской изготовили для пони-кара новый углепластиковый обвес. В него вошли передний сплиттер, боковые юбки и спойлер, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фирма Hennessey Performance зарекомендовала себя как создателя самых ультимативных машин на планете. Среди работ техасского ателье есть всё, что пожелает широкая американская душа, - от монструозного VelociRaptor 6x6 до грозного Venom 1200 Mustang GT500. Теперь же мастера из городка Сили добрались до свежего Ford Mustang Dark Horse. Для топовой версии "седьмого" пони-кара разработали комплексную программу тюнинга. Причем она не ограничилась визуальными доработками, а позволила снять со штатного двигателя на 70 процентов больше мощности.

Как и обычный Mustang GT, с завода "Темная лошадка" оснащена модернизированной "восьмеркой" Coyote объемом пять литров. Агрегат использует ряд компонентов от Mustang Shelby GT500, поэтому развивает не 493, а 507 лошадиных сил (567 Нм). В Hennessey ставят приводной нагнетатель, новую систему впуска, более производительные топливные форсунки и насос. Результат - 862 силы (в американских "лошадках" это 850, отсюда индекс H850) и 881 Нм момента, которые идут на задние колеса через "механику" Tremec либо фордовский автомат на 10 ступеней.

Техасскую подготовку выдают шильдики Hennessey, новые кованые алюминиевые колеса и аэродинамический обвес из видимого углепластика: передний сплиттер, боковые юбки, спойлер. Винтажная графика на боковинах - опция. При этом, несмотря на увеличенную мощность, Mustang Dark Horse остается дорожной машиной и сохраняет заводские ездовые профили - в том числе дрэговый Drag Strip. На каждый двигатель ателье предоставляет гарантию три года либо 36 тысяч миль пробега (58 тысяч километров). Сборка клиентских Hennessey H850 Ford Mustang Dark Horse начнется до конца года. Стоит комплект 50 тысяч долларов сверху стоимости исходного автомобиля.