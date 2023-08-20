Электрокары впервые обогнали дизельные машины по продажам в Европе

Электрокары обогнали по популярности дизельные автомобили в Европе. Согласно данным, которые приводит Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА), за первый месяц лета доля электрокаров в общем объеме продаж составила 15,1 процента, тогда как автомобили с дизельными моторами заняли 13,4 процента европейского рынка - электрокары оказались популярнее дизельных машин впервые за всю историю ведения статистики. При этом на первом месте по объемам реализации по-прежнему остаются бензиновые автомобили, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Доля бензиновых автомобилей в общем объеме европейского рынка в июне составила 36,3 процента, еще 24,3 процента пришлось на гибриды. Всего же за первый летний месяц европейцы купили 1,26 миллиона новых автомобилей, что на 18,7 процента больше результата июня 2022 года, а за первую половину года - 5,4 миллиона штук (+17,9 процента). Продажи электрокаров за отчетный период составили 158,2 тысячи штук, а за полгода - 703,5 тысячи единиц.