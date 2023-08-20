Электрокары впервые обогнали дизельные машины по продажам в Европе
Электрокары обогнали по популярности дизельные автомобили в Европе. Согласно данным, которые приводит Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА), за первый месяц лета доля электрокаров в общем объеме продаж составила 15,1 процента, тогда как автомобили с дизельными моторами заняли 13,4 процента европейского рынка - электрокары оказались популярнее дизельных машин впервые за всю историю ведения статистики. При этом на первом месте по объемам реализации по-прежнему остаются бензиновые автомобили, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Доля бензиновых автомобилей в общем объеме европейского рынка в июне составила 36,3 процента, еще 24,3 процента пришлось на гибриды. Всего же за первый летний месяц европейцы купили 1,26 миллиона новых автомобилей, что на 18,7 процента больше результата июня 2022 года, а за первую половину года - 5,4 миллиона штук (+17,9 процента). Продажи электрокаров за отчетный период составили 158,2 тысячи штук, а за полгода - 703,5 тысячи единиц.
Наилучшую динамику по продажам электрокаров продемонстрировали Нидерланды: рост в июне составил 90,1 процента. Всего же по итогам января-июня электромобили прибавили 53,8 процента по сравнению с тем же периодом 2022-го.
В АСЕА отмечают, что автомобильный рынок Европы наконец восстановился после пандемии COVID-19. При этом значительное увеличение продаж по сравнению с прошлым годом связано в первую очередь с низкой базой 2022-го.
Несмотря на рост продаж электромобилей, некоторые автопроизводители отмечают, что предложение опережает спрос. Так, например, Volkswagen был вынужден сократить объемы производства моделей ID.4 и ID.7 в немецком Эмдене по причине того, что спрос на них примерно на 30 процентов ниже первоначально запланированных производственных показателей.
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