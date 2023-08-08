Представлен первый автомобиль с автопилотом от Huawei

Китайские компании Huawei и Chery представили электрический седан Luxeed. Об этом сообщает издание CarNewsChina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автомобиль оказался первым выпущенным под брендом Luxeed - так называется совместное предприятие двух компаний из Китая. Электрокар построен на платформе E0X, имеет тяговую батарею CATL, рассчитанную на 700 километров пробега, пневматическую подвеску и двухмоторный полный привод.

Анонсированный электромобиль имеет систему автопилота Huawei ADS 2.0, лидар, 11 HD-камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров. По словам представителей Luxeed, машина может проехать без вмешательства водителя до 200 километров. Автомобилем управляет операционная система HarmonyOS 4.

Представители Huawei объяснили, что благодаря HarmonyOS электрокар можно интегрировать со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами, также работающими на данной ОС. В частности, к автомобилю можно подключить квадрокоптер, чтобы он транслировал видео с камер прямо на расположенный в салоне монитор.

Электромобиль Luxeed появится в продаже в третьем квартале 2023 года. Автомобиль оценили в 200 тысяч юаней.