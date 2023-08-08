Продажи дешевого электромобиля Baojun Cloud набирают обороты

Компания SGMW объявила о том, что ее грядущий электрический хетчбэк Baojun Cloud собрал 10 000 предварительных заказов за 10 дней. Бюджетный электромобиль поступит в продажу в Китае 10 августа. Ожидается, что его цена будет начинаться с 14 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Baojun Cloud производится совместным американо-китайским предприятием SAIC, GM и Wuling (SGMW) - тем же совместным предприятием, которое отвечает за бестселлеры Wuling Mini EV и Wuling Bingo.

Пятиместный электромобиль оснащен двигателем мощностью 136 л.с. с максимальным крутящим моментом 200 Нм. Доступны два варианта аккумуляторных батарей: 37,9 кВт•ч и 50,6 кВт•ч, которые обеспечивают запас хода 360 км и 460 км соответственно. Зарядка от 30% до 80% занимает около 30 минут.

Облако будет иметь 360-градусную камеру и усовершенствованную систему помощи водителю ADAS от производителя дронов DJI. Внутри автомобиля расположены два экрана, включая 8,8-дюймовую приборную панель и большой 15,6-дюймовый центральный экран управления на базе Baojun LingOS 2.0. Последнее является редкостью для автомобиля такой категории.

Габариты составляют 4295 х 1850 х 1652 мм, а колесная база равна 2700 мм. Клиренс равен 150 мм. Объём багажник составляет 382 литра, но можно сложить задний ряд, чтобы увеличить объём.

У Cloud 5 подстаканников - три в центральной консоли и два по бокам сидений. Передние сиденья можно сложить практически в ровный пол, а задние откинуть на угол до 135°.