Hongqi E001 была замечена во время дорожных испытаний

Серийная версия электрического седана Hongqi E001 от FAW была замечена в Китае во время дорожных испытаний. Автомобиль имеет некоторые заметные отличия от версии, показанной на автосалоне в Шанхае в апреле, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

E001 получил имитацию огромной черной решетки радиатора, которая ему на самом деле не нужна, поскольку это электромобиль, агрессивные дефлекторы обдува и хромированный передний спойлер. Его фары также были изменены.

Внутри E001 расположен изогнутый экран, который включает в себя приборную панель и основной экран. Также будет проекционный дисплей с дополненной реальностью. Всё это будет работать под управлением FAW.OS собственной разработки.

Его рулевое колесо также весьма уникально, с двумя спицами и срезанной нижней частью. Возле подлокотника расположены две площадки для зарядки смартфонов. На дверных картах отсутствуют ручки. Вы можете открыть их, нажав на кнопку.

Седан Hongqi E001 получит два мотора суммарной мощностью 618 л.с. и максимальным крутящим моментом 756 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 3,9 секунды. Размер батареи пока не разглашается, но известно, что она производится по технологии Cell-to-Pack (CTP), а дальнобойная версия с запасом хода 800 позволит заменять батарею за 60 секунд на соответствующих станциях.

Hongqi E001 сможет за 5-минут зарядки пополнить запас хода на 350 км. Седан будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 30 кВт, кроме того, Hongqi также выпустит версию с запасом хода 1000 км.

E001 появится на китайском рынке в ноябре этого года. Позже Hongqi E001 может появиться и в Европе. Первые покупатели получат пожизненную гарантию и бесплатное пожизненное обслуживание.