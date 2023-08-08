Подробности о новом Land Rover Defender Sport

Компания Jaguar Land Rover (JLR ) расширит свой недавно выделенный бренд Defender за счет нового внедорожника меньшего размера, построенного на базе будущей платформы электрифицированных автомобилей EMA, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Об этом сообщает издание Autocar, которое утверждает, что в 2027 году к модельному ряду присоединится новый Defender, который, возможно, будет называться Defender Sport. Jaguar Land Rover уже использовала слово Sport, когда представила небольшие внедорожники семейств Range Rover и Discovery.

Британский журнал сообщает, что младший Defender станет частью того же семейства небольших внедорожников следующего поколения, которое будет включать Range Rover Evoque и Velar, а также Land Rover Discovery Sport. Существование маленького Defender было подтверждено генеральным директором Jaguar Land Rover Адрианом Марделлом, который сказал участникам конференции инвесторов, что "бренды Range Rover, Defender и Discovery сойдут с платформы [EMA]".

Платформа EMA (электрическая модульная архитектура) позволит Jaguar Land Rover представить на рынке полностью электрические внедорожники во второй половине этого десятилетия, но она также была разработана для поддержки гибридных силовых агрегатов.

Ранее в этом году Jaguar Land Rover объявила, что Defender, Discovery и Range Rover станут самостоятельными брендомами. Компания также упростила собственное название с Jaguar Land Rover до JLR и представила новый логотип.