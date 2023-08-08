Новый бензиновый «Гелендваген» засняли на тестах

Обновленный внедорожник Mercedes G-Class, работа над которым продолжается, был замечен в ходе испытаний. Фотографии опубликовало издание CarScoops, передает Day.Az.

Предполагается, что тестовый внедорожник оснащен обычным двигателем внутреннего сгорания. Напомоним, в начале года электрический "Гелендваген" впервые засняли в ходе дорожных испытаний. Он имел синий камуфляж, а также коробку на задней двери, которая содержало не запасное колесо, как в модели с ДВС, а зарядное устройство внедорожника.

В случае с новыми фотографиями сзади явно расположено запасное колесо, кроме того, автомобиль явно имеет радиаторную решетку, что указывает на использование двигателя внутреннего сгорания.

Предположительно, новая модель получит решетку радиатора с измененным дизайном и более совершенные системы помощи водителю. Главные изменения ожидаются в салоне, где появятся обновленная центральная консоль, другое рулевое колесо, экраны и так далее.

Также ожидаются изменения и под капотом, но подробностей пока что нет.