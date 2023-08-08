Представлен Lexus RX 450h+ 2024

Lexus RX пятого поколения дебютировал в мае прошлого года. В новом модельном году роскошная модель наконец-то получит подключаемый гибридный силовой агрегат, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Полноприводный Lexus RX 450h+ разделяет установку PHEV с подключаемым гибридом NX, а это означает, что под капотом находится 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель, поддерживаемый двумя электродвигателями и литий-ионным аккумулятором. Эта комбинация генерирует пиковую мощность 304 лошадиных силы, что позволяет разгоняться от 0 до 96 км/ч за 6,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 200 км/ч, а одного заряда аккумулятора хватает на 56 км.

Гибридный кроссовер в стандартной комплектации оснащен зарядным кабелем уровня 1 для розеток на 120 В. Используя максимально доступный зарядный ток 240 В "в идеальных условиях", RX 450h+ можно полностью зарядить примерно за 2,5 часа с помощью встроенного зарядного устройства мощностью 6,6 кВт.

Новый RX 450h+ будет доступен в восьми цветах кузова (Eminent White Pearl, Cloudburst Grey, Iridium, Caviar, Matador Red Mica, Copper Crest, Nori Green Pearl и Nightfall Mica) с 21-дюймовыми колесами. Частью стандартного оборудования являются такие элементы, как четыре сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, окружающее освещение, рулевое колесо с подогревом, панорамная стеклянная крыша и аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 21 динамиком.

Цена стартует с отметки 70 080 долларов. Он оказался существенно дороже, чем RX 350h Luxury 2023 года, который предлагается за 58 750 долларов.