Названа дата поступления в продажу электромобиля TOGG Sedan

Первый электромобиль производства Турции, модель TOGG Sedan, поступит в продажу в первом квартале 2025 года.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

Он сказал, что TOGG продолжит выходить на глобальную конкурентную арену не с одной моделью, а с моделями разных сегментов, как и другие бренды.

TOGG был представлен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, эмиру Катара Аль-Тани и Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммеду бин Зайеду аль Нахайану.