Changan сделала предложение, от которого сложно отказаться

Changan представила на домашнем рынке в Китае автомобиль Yida Enjoy Edition. Это среднеразмерный седан. В Китае за Yida Enjoy Edition просят сверхдемократичные 10,8 тыс. долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

За эти деньги предлагается автомобиль интересным современным дизайном (безрамочная решетка радиатора, спрятанные в двери ручки, узкие фары и фонари) и приличными габаритами - 4770 х 1840 х 1440 мм при длине колесной базы 2765 мм.

В оснащении Changan Yida Enjoy Edition - медиасистема с экраном с диагональю 13,2 дюйма, электропривод двери багажника (!), задние датчики парковки и камера заднего вида. Информационно-развлекательная система поддерживает обновления по воздуху.

Changan Yida Enjoy Edition получил 1,5-литровый турбомотор семейства Blue Whale. Его мощность составляет 170 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым "роботом", заявленный расход бензина - 5,99 л на 100 км пути.