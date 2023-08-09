Крошечный передний багажник Tesla Cybertruck впервые показали вживую

В Сети появился видеоролик, который подтверждает, что электрический пикап Tesla Cybertruck получит очень ограниченное пространство для хранения вещей спереди.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, ранее предполагалось, что спереди у Tesla Cybertruck не будет никакого багажника, однако следующее видео показало, что это не так, хотя его объём оставляет желать лучшего.

Видео было снято на заводе Tesla в Техасе, где уже начали выпускать первые Cybertruck. В ролике показаны сразу три автомобиля с открытыми багажниками.

Впрочем, за счет того, что вся передняя часть с капотом поднимается вверх, передним багажником Tesla Cybertruck должно быть пользоваться максимально удобно.