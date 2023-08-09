36-летняя Honda Prelude ушла с молотка за невероятную цену

Автомобиль Honda Prelude был продан на аукционе по цене 79 тысяч долларов, за которые в США сегодня можно приобрести два новых "заряженных" хетчбэка Honda Civic Type R, передает Day.Az со ссылкой на bringatrailer.

36-летний автомобиль проехал с момента выпуска в 1987 году всего 6760 км и находился у одного владельца, который обеспечил ему отличный уход, в результате чего машина сохранила практически первозданный вид.

Кузов получил ярко-красный цвет, ковшеобразные сиденья отделаны велюром. В оснащение вошли 13-дюймовые легкосплавные диски, люк с электроприводом, задний спойлер, кондиционер, круиз-контроль, электрические стеклоподъемники и замки, а также заводская магнитола AM/FM с графическим эквалайзером.

Автомобиль получил 110-сильный 2-литровый атмосферный мотор и 5-ступенчатую механическую коробку переключения передач, а также передний привод. Он получил поднимающиеся фары, боковые зеркала с электроприводом и выхлопную трубу с двумя патрубками. В отчете Carfax не указано ни одного ДТП.

Это второго поколение Honda Prelude, которое было снято с производства в 1987 году. Пятое поколение покинуло конвейер осенью 2001 года.