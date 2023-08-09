Детализированную копию Ford Explorer с работающей подвеской создали из дерева

На YouTube-канала Woodworking Art опубликовали видеоролик, в котором демонстрируется процесс создания масштабной копии внедорожника Ford Explorer из дерева.

Модель получила работающую пружинную подвеску, двери, багажник и капот, которые открываются, проработанный детализированный салон, который повторяет оригинал.

Также впечатляет детализация различных элементов, в частности, колёсных дисков, которые повторяют оригинал. Отдельно созданы боковые зеркала, шильдики, точные контуры фар и фонарей, радиаторная решетка и так далее.

Канал пользуется популярностью, на него подписано уже более 3,5 млн человек. Создатель канала заявил, что намерен набрать не менее 10 млн подписчиков.