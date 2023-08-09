Эти модели BMW защитят от пуль, гранат и дронов-камикадзе

BMW представила новое поколение защищенных автомобилей, включая BMW i7 Protection и BMW 7 Series Protection, которые предлагают сочетание высокого уровня защиты, комфорта при движении, расширенных функций и мощности, передает Day.Az со ссылкой на BMW Blog.

BMW i7 Protection позиционируется как первый в мире защищенный седан с полностью электрическим приводом, который отвечает стандартам защиты класса VR9. Двигатель внутреннего сгорания BMW 7 серии Protection тоже соответствует этим стандартам защиты.

Концепция безопасности новых автомобилей основана на базе Protection Core: самонесущей конструкции кузова из бронированной стали, с усиленными днищем и крышей, а также бронированным стеклом. Крыша и днище двух защищенных седанов имеют специальную броню, предназначенную для обеспечения оптимальной защиты, особенно от взрывоопасных предметов. Такая конструкция гарантирует, что пассажиры защищены не только от потенциальных атак беспилотников с использованием взрывчатых веществ, но и от осколков, например, при детонации ручных гранат.

В оснащение входит самоуплотняющийся топливный бак. Этот бак оснащен специальным кожухом, который позволяет ему автоматически герметизироваться при попадании пули. BMW i7 Protection и BMW 7 Series Protection претерпели оптимизацию массы по сравнению со своими предшественниками. Кроме того, BMW i7 Protection и BMW 7 Series Protection являются единственными автомобилями с защитой в своем сегменте, которые получили интегральное активное рулевое управление.

Автомобили оснащена 20-дюймовыми легкосплавными дисками в сочетании с шинами Michelin (размером 255-740 R510), специально разработанными для седанов класса Protection. Шины PAX оснащены кольцом Runflat, расположенным на ободе колеса, что позволяет автомобилю продолжать движение со скоростью до 80 км/ч даже в случае полной потери давления.

BMW 7 Series Protection оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового мотора V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч у него занимает всего 6,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

BMW i7 Protection оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. и 745 Нм крутящего момента. Разгон занимает 9 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.

Цены будут объявлены дополнительно.