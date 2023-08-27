Иранский седан IKCO Samand попытались превратить в Dodge Challenger

Для иранского седана IKCO Samand разработали обвес в стиле масл-кара. Тюнинг-кит представило местное ателье INF. Тюнеры взяли за основу старую модель марки Iran Khodro (IKCO) под названием Samand, и попытались придать ей более агрессивный вид за счет сдвоенных круглых фар, формой напоминающих о Dodge Challenger. Под американский масл-кар, только уже Charger, стилизовали и задний фонарь - он выполнен в виде единого блока во всю ширину кормы, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В кит-комплект, который предлагает INF, включены оригинальные бамперы, противотуманки, литые диски, спойлер, накладки на задние двери и лючок бензобака. Есть и "юбки", окрашенные под карбон, а также четыре парубка выхлопной системы.

Стоит отметить, что IKCO Samand выпускался с 2002 года и базировался на платформе Peugeot 405. В настоящее время седан снят с производства, в модельном ряду иранской марки его заменили Soren и Dena - к слову, обе они заявлены для российского рынка.

IKCO ранее объявила и о намерении поставлять автомобили в Россию: речь шла о седанах Tara, Soren и Dena. Их уже можно встретить на российских дорогах, так как партию таких машин привез в Россию дилерских холдинг "Рольф" по схеме параллельного импорта.

Помимо IKCO, экспортом автомобилей в Россию заинтересовалась и другая иранская автомобильная компания - SAIPA. Еще в начале 2023 года сообщалось, что SAIPA ведет переговоры о ежегодных отгрузках более 20 тысяч машин, а Iran Khodro намеревалась поставить на российский рынок две тысячи автомобилей.