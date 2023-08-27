Гиперкары Bugatti и Rimac против электромобиля Tesla в гонке по прямой

Блогеры устроили битву гиперкаров Bugatti Chiron и Rimac Nevera против Tesla. Популярный электромобиль Tesla Model S стоит существенно дешевле Rimac Nevera и Bugatti Chiron, однако это вовсе не означает, что американский серийный лифтбек медленнее хорватского и французского гиперкаров. Чтобы доказать это, авторы YouTube-канала The Triple F Collection устроили, возможно, самый быстрый и уж точно один из самых дорогих дрэг-рейсингов в мире с участием трёх совершенно непохожих друг на друга автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В одном заезде сошлись Rimac Nevera - 1914-сильный гиперкар, оснащённый четырьмя электромоторами, выдающими 2360 Нм крутящего момента, и редкий Bugatti Chiron Super Sport, оснащённый 1600-сильным 8,0-литровым W16, развивающим 1600 Нм.

Против них выставили Tesla Model S в топовой версии Plaid, что подразумевает три электромотора, которые в совокупности обеспечивают мощность 1020 лошадиных сил и 1420 Нм крутящего момента.

И хотя очевидным фаворитом гонки выглядит модель Rimac, у которой преимущество по всем параметрам, списывать со счетов Bugatti неосмотрительно. А с учётом стоимости, по соотношению "цена - разгонная динамика" самым предпочтительным вариантом кажется Tesla. Но какой из трёх автомобилей окажется быстрейшим в гонке - узнать можно только по итогам заезда.