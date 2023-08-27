Новое поколение купе Toyota GR86 появится в 2025 году

Японский автопроизводитель Toyota планирует в 2025 году начать производство купе GR86 нового поколения. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает motor1.com.

По данным издания, модель третьего поколения станет более экономичной за счет гибридной силовой установки, которая будет построена на базе 1,6-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 272 л.с.Такой мотор устанавливается сейчас на хетчбэки Yaris.

Отмечается, что автомобиль 2025-го модельного года должен получить систему распознавания сигналов светофора, а также более современные функции безопасности.