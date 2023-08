Доработанные Audi R8 и Nissan GT-R свели в дрэг-рейсинге

Блогеры устроили сражение тюнинговых суперкаров Audi R8 и Nissan GT-R . Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В новой гонке по прямой авторы проекта вновь задействовали автомобили из Австралии - изучение местных тюнинг-каров привело к блогеров к двум доработанным спортивным купе наших дней. Соперником немецкого суперкара Audi R8 стал до сих пор актуальный Nissan GT-R поколения R35, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Японский спорткар 2010 года имеет 1650-сильный 4,1-литровый бензиновый турбомотор V6 в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Весит Nissan около 1750 килограммов.

Audi образца 2017 года при массе порядка 1670 килограммов имеет в своём арсенале 1600-сильный 5,2-литровый турбированный V10 в сочетании с 7-диапазонным роботом. Привод у немецкой двухдверки также полный.

Равенство по типу привода и практически идентичная мощность сделали противостояние Audi и Nissan весьма интересной гонкой и даже одним из самых плотных сражений среди всех, что устраивали блогеры Hoonigan.