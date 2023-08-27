Брат Chevrolet Captiva пережил отдельный рестайлинг
Семиместный паркетник бренда Wuling обрёл иное "лицо", корму тоже доработали. Интерьер же почти прежний, технику вовсе не тронули, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.
Кроссовер Wuling Almaz дебютировал в 2019 году, он адресован в основном Индонезии, там покупателям предложены машины локальной сборки. Модель не разработана с нуля: это клон Baojun 530 (марки Wuling и Baojun - совместные проекты General Motors и китайского концерна SAIC). Причем у "пятьсот тридцатого" есть еще пара производных - MG Hector и паркетник, который позиционируют в качестве Chevrolet Captiva второй генерации. В 2021-м Алмаз слегка модернизировали, тогда у него появился черно-красный декор и приставка RS (по задумке маркетологов она означает Rising Star). А вот исходный Baojun и Каптива к тому моменту уже пережили полноценный рестайлинг, в 2022-м преобразился и Гектор. Теперь же, наконец, пришла очередь Wuling Almaz RS: премьера состоялась в рамках открывшегося сегодня в Джакарте автосалона.
Как и паркетник MG, Алмаз обновлен по отдельной программе. Модели Wuling достались оригинальные передний бампер и радиаторная решетка, причем решетку перенесли ниже. На заднем бампере красуется новая хромированная накладка, а на багажной двери вместо эмблемы теперь надпись с названием марки. Также изменен дизайн 18-дюймовых дисков. В Индонезии наряду с "традиционным" SUV еще представлен гибрид (у остальных братьев такой версии нет), особенности обновленного бензоэлектрического варианта - акценты синего цвета.
Интерьер прежний, разве что освежили материалы отделки. Индонезийцам кроссовер предложен только в семиместном исполнении, тогда как у Chevrolet Captiva вдобавок имеется пятиместная версия, а MG Hector бывает шестиместным. В списке оборудования Wuling Almaz RS значатся мультимедиасистема с вертикальным планшетом, цифровая приборка, "кожаная" обивка, панорамный люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой.
Техники реформы не коснулись. "Традиционный" Almaz RS оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 140 л.с., которая работает в паре с вариатором. У гибрида двухлитровый атмосферник, совокупная отдача такого кросса - 174 л.с. Привод в любом случае только передний.
В Индонезии уже принимают заказы на рестайлинговый паркетник, цена чисто бензинового Алмаза - от 28 800 долларов, гибрид обойдется минимум в 31 000 долларов.
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