Представлен кроссвэн Hyundai Stargazer X

Презентация новинки корейского бренда прошла сегодня, 10 августа, в рамках открывшегося в Джакарте (Индонезия) автосалона, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Hyundai представила свой недорогой компактвэн Stargazer в октябре прошлого года. Его ближайшим "техническим" родственником является паркетник Creta, однако внешностью он пошёл в "старшего брата", речь идёт о полноценном минивэне Hyundai Staria. Основной рынок для Stargazer - это страны Юго-Восточной Азии, здесь компактвэну приходится бороться за покупателей с Mitsubishi Xpander, у которого есть кросс-версия. Теперь семейство модели Hyundai пополнилось за счёт нового "вседорожного" исполнения: такой автомобиль получил прибавку в виде литеры "X" к названию.

Корейский производитель опубликовал видеотизер и таким образом официально анонсировал новую версию Stargazer всего лишь несколько дней назад, хотя ранее прототип новинки уже был замечен фотошпионами (причём даже без маскировки). Теперь же компания рассекретила Hyundai Stargazer X полностью: презентация прошла в Джакарте в рамках стартовавшего сегодня Индонезийского автосалона.

Визуально версию с прибавкой можно отличить по рейлингам на крыше, выштамповкам на капоте, другой радиаторной решётке с рисунком, включающим в себя крупные хромированные горизонтальные штрихи, а также по пластиковому обвесу, который идёт по периметру кузова.

Кроссвэн по сравнению со стандартной версией стал слегка крупнее, очевидно, из-за дополнительного обвеса. Так, его габаритная длина составляет 4495 мм (на 35 мм больше), ширина - 1815 мм (тоже на 35 мм больше), высота - 1710 мм (на 15 мм больше); колёсная база, конечно, осталась прежней (2780 мм).

Ещё "вседорожной" версии увеличили клиренс, правда, всего на скромные 5 мм: у Hyundai Stargazer X он составляет 200 мм, а у "обычного" компактвэна - 195 мм. Новинке положены новые 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски. Помимо этого, у "приподнятой" версии есть пара уникальных цветов кузова - белый (Optic White Matte) и золотистый (Gravity Gold Matte).

Салон Hyundai Stargazer X рассчитан либо шестерых, либо на семерых седоков. В первом случае пассажирам второго ряда доступны так называемые "капитанские кресла" с подлокотниками, регулировками в различных направлениях; кроме того, им предлагается столик. Сидения могут быть отделаны тёмной экокожей с контрастной прострочкой красного цвета. Модель оснастили технологией Hyundai Bluelink, которая позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля удалённо (через смартфон).