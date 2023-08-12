Представлен роскошный Cadillac Escalade IQ

Cadillac Escalade IQ начнут собирать только через год, а пока у нас есть время лишний раз удивиться и поцокать языком. Ради своей самой важной модели General Motors бросил на карту все из того, что у него было,передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

С каким арсеналом выйдет на рынок флагманский электрический Cadillac Escalade IQ в следующем году, точно пока неизвестно. Цену обещают на уровне $130 000. На сегодня заявлена силовая пара суммарной мощностью 560 кВт (761 л. с.) с крутящим моментом 1064 Нм, способная поглотить на одной зарядке около 725 км. От всех конкурентов типичного аристократа отличают 24-дюймовые диски.

Заявленный запас хода обеспечивает встроенная в базу батарея на 200 кВт/ч полезной энергии. Добавьте информационно-развлекательный экран шириной во всю переднюю панель и рулевое управление четырьмя колесами. Задние поворачиваются до 10 градусов, что обеспечивает функцию диагонального вождения на низкой скорости. В помощь - пневмоподвеска с магнитными амортизаторами.

Cadillac еще не вдавался в подробности, но его батарея способна получить от общественной зарядной установки мощностью 350 кВт запас хода на 160 км всего за 10 минут. Но у стандартной розетки, чтобы полностью "залить баки", придется "греться" 13 часов. Тогда как двухуровневое бортовое устройство на 240 вольт заряжает Escalade со скоростью 24 км дополнительного пробега в час при мощности 7,7 кВт.

Благодаря двум электромоторам Escalade IQ может похвастать стандартным полным приводом с мощностью 680 л. с. в обычном режиме движения. Но переключите его на так называемый Velocity Max, и эти цифры подскочат до 750 "лошадок", что, по утверждению Cadillac, разгонит машину до 100 км в час менее чем за 5 секунд.

Управление одной педалью и выбираемая регенерация тормозов являются стандартными, как и тепловой насос, который помогает снизить энергетическую нагрузку от пятизонного автоматического климат-контроля. Ну и салон, где выделяются "активные" стекла, дерево и подсвеченная ночью лазерная гравировка. Пользовательский интерфейс представляет собой массивный набор экранов, охватывающий приборную панель, общей диагональю 55 дюймов.

Один из металлических селекторов отвечает за меньший экран на центральной консоли, управляя настройками автомобиля. Но, похоже, слегка не хватает аппаратных кнопок для климат-контроля и других часто используемых функций. Динамиков медиа-системе обещают от 19 до 40 штук. Меломаны в накладе не останутся.

Словом, электромонстр длиной 5697 мм с колесной базой 3460 мм скоро займет достойное место рядом со своим бензиновым собратом, от которого концерн тоже пока отказываться не собирается. Ну, и китайцам появилось над чем поработать...