Представлен Land Rover Defender Trophy Edition 2023

В честь выхода модели Land Rover Defender на рынок США британский автопроизводитель подготовил специальную версию внедорожника под названием Land Rover Defender Trophy Edition, передает Day.Az со ссылкой на Land Rover.

Land Rover Defender Trophy Edition 2023 года основан на Defender 130 P400 SE и отличается матовой окраской автомобиля в черный цвет Santorini, золотистыми узорами на дверных панелях и крышке запасного колеса, а также новым логотипом Defender Trophy. Также автомобиль получил расширенный черный пакет экстерьера, отделку кожей Ebony Grained и фирменные значки в салоне.

Дополнительное внедорожное оборудование включает в себя багажник на крыше от Pelican Products, выдвижную лестницу, электрическую лебедку, передние и задние брызговики, защиту колесных арок, приемник прицепного устройства, пакет для холодного климата, черные открытые задние спасательные проушины, Пакеты Off-road и Advanced Off-road Capability Pack, переднее защитное стекло и резиновые коврики в багажном отделении.

Автомобиль с эксклюзивной отделкой будет выпущен тиражом в 230 экземпляров, 10 из них продадут в Канаде. Автомобиль построен на длиннобазной модификации Defender 130 P400 SE с 6-цилиндровым рядным бензиновым двигателем с наддувом мощностью 400 л.с.

Defender Trophy Edition будет доступен в августе 2023 года по рекомендованной розничной цене 103 000 долларов.