Компания BYD опубликовала изображения своего будущего кроссовера Song L. Серийная версия нового автомобиля будет официально представлена на автосалоне в Чэнду, который откроется в конце августа в Китае. Ожидается, что Song L поступит в продажу в четвертом квартале этого года, а цена может стартовать с 27 600 долларов. Основными конкурентами являются Tesla Model Y, Leap C11 и Aito M5, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Это среднеразмерный кроссовер, основанный на электронной платформе BYD 3.0. Автомобиль имеет размеры 4840 х 1950 х 1560 мм, а колесная база равна 2930 мм. По сравнению с Tesla Model Y, Song L на 90 мм длиннее, на 29 мм шире, на 64 мм короче и на 40 мм больше по колесной базе. Автомобиль будет оснащен интеллектуальной электрической системой полного привода.

По словам автопроизводителя, BYD Song L использует новейший язык дизайна Dragon Face серии Dynasty. Острые линии и фары на передней панели сочетаются с закрытой решеткой радиатора и трапециевидными вентиляционными отверстиями в нижней части.

Он получит безрамочные стекла, скрытые дверные ручки, а затемненные стойки создают эффект подвесной крыши. По сравнению с концепт-каром цифровые боковые зеркала были заменены на обычные зеркала.

Задняя часть имеет спойлер на крыше, высоко расположенные стоп-сигналы и группу задних фонарей сквозного типа.

На данный момент подробности об интерьере и трансмиссии еще не объявлены.