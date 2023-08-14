Менеджмент Toyota нашел способ спасти модель Land Cruiser

Из-за грядущего ужесточения экологических норм менеджмент Toyota опасается, что популярное во многих станах мира семейство внедорожников Land Cruiser придется отправить в отставку. Поэтому уже сейчас инженеры ищут выход из сложившейся ситуации. Один из способов спасти модель - создать электрическую версию "проходимца".

Как сообщает портал Automotive News, главный конструктор Prado нового поколения Кейта Морицу уже рассматривает возможность создания электромобиля или плагин-гибрида, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Напомним, в перечне силовых установок "Прадо" уже есть так называемый мягкий гибрид. Он состоит из 48-сильного электромотора встроенного в 8-ступенчатый "автомат" и небольшой батареи на 1,87 кВт · ч. Понятно, что система помогает лишь трогаться с места, и без основного двигателя внутреннего сгорания автомобиль не поедет.

Проблема еще и в том, что платформа TNGA-F, на которой базируется "Крузак", а также все крупные пикапы Toyota и Lexus, не рассчитана на установку тяговых батарей большого объема. То есть электрификация модельного ряда потребует серьезных инвестиций, которых у компании может и не оказаться. А создавать новую "тележку" заново стоит еще дороже. Будем надеяться, что азиаты найдут выход из ситуации и легендарный "Крузак" останется с нами.