В России запустили коммерческие беспилотные фуры

Торговая сеть "Магнит" запустила коммерческие грузоперевозки беспилотными фурами. Первые рейсы запустили по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. Первое время рейсов будет всего два в сутки: первый из Москвы в Петербург и в обратную сторону. Однако есть вероятность, что их число в будущем увеличат, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Сеть "Магнит" будет использовать полуприцепы грузоподъемностью до 22 тонн, каждый автомобиль может обеспечить необходимый температурный режим для перевозки продовольственных товаров без ограничений. Также фуры будут заниматься доставкой непродовольственной продукции.

Главным партнером "Магнита" стал КамАЗ. Логистика строится таким образом: ритейлер на обычном тягаче привозит полуприцеп в пункте заезда на трассу, там производят перецепку на беспилотный КамАЗ и фура отправляется в рейс. По трассе она движется в беспилотном режиме, но под контролем водителя и оператора.

В начале августа в России начались испытания такси без водителя. Первой к проекту присоединилась компания "Яндекс" - беспилотное такси курсировало по московскому району Ясенево, за рулем не было водителя, но на переднем пассажирском кресле сидел оператор.