Так выглядит новый электрокроссовер Kia EV5

Министерство промышленности и информатизации КНР опубликовало первые фотографии нового электрокроссовера Kia EV5, которые продублировало автомобильное издание Autohome.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, Kia EV5 выполнен в новом корпоративном дизайне бренда и представляет собой уменьшенную версию кроссовера EV9. Габариты автомобиля составляют 4615 х 1875 х 1715 мм при колесной базе 2750 мм.

Автомобиль получил оригинальные дневные ходовые огни и узкие фары, а также задние фонари, которые почти соединены между собой.

В Kia EV5 установлен один электромотор мощностью 218 л.с. с 310 Нм крутящего момента, а также литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея неизвестной ёмкости. Запас хода тоже не сообщается.

Полноценная премьера автомобиля состоится в рамках автосалона в Чэнду в августе, а предпродажи запланированы на ноябрь. Kia EV5 будет производиться в Китае и экспортироваться на другие рынки по всему миру.