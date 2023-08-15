Самые надежные и дешевые китайские кроссоверы

Государственное рейтинговое агентство КНР составило рейтинг самых надежных компактных кроссоверов, стоящих до 100 тыс. юаней, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Главным показателем, на основе которого паркетники расставлялись по позициям, стал коэффициент жалоб и отрицательных отзывов их владельцев.

Первое место в итоге занял GAC Trumpchi GS3, на который в ходе исследования поступило меньше всего жалоб. Коэффициент отрицательных отзывов на него оказался на уровне 144 баллов.

На второй и третьей строчках, совсем немного уступив лидеру, оказались Geely Coolray (145 баллов) и, наоборот, незнакомый Wuling Xingchi, в зачет которого пошли 146 баллов.