Skoda Octavia 2024 заметно изменится внутри

Компания Skoda проводит дорожные испытания обновленной Octavia, которую сфотографировали в кузове универсал, передает Day.Az со ссылкой на motor1.com.

Изменения будут точечными и коснутся передней и задней частей кузова. Дизайнеры изменят фары и решетку радиатора, используют фонари другой формы, поменяют бамперы.

Салон изменится сильнее. Ряд физических кнопок останется на месте, но основной экран станет еще крупнее, а цифровая приборная панель получит другой интерфейс.

Пока что у нас нет точной информации о трансмиссии обновленной Octavia. Поскольку это обновление, а не новое поколение, то каких-либо существенных изменений не ожидается. Skoda опубликовала график выхода новых моделей в апреле 2023 года, согласно которому обновленная Octavia поступит в продажу в 2024 году.

Премьера рестайлинговой Skoda Octavia также состоится в 2024 году.