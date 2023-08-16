https://news.day.az/autonews/1589830.html Автобренд Mahindra выпустит конкурента Toyota Hilux
Автобренд Mahindra выпустит конкурента Toyota Hilux
Индийский автопроизводитель Mahindra планирует выпустить новый дизельный пикап. Об этом сообщает carscoops.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, новинка появится в модельной гамме автопроизводителя в 2025 году и составит конкуренцию пикапам Ford Ranger и Toyota Hilux на рынках таких стран, как Австралия, ЮАР и Новая Зеландия.
Автомобиль будет построен на базе рамного внедорожника Scorpio-N. Модель получит турбодизельный двигатель нового поколения. Коробки передач две - механическая и автоматическая.
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