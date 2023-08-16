Автобренд Mahindra выпустит конкурента Toyota Hilux

Индийский автопроизводитель Mahindra планирует выпустить новый дизельный пикап. Об этом сообщает carscoops.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, новинка появится в модельной гамме автопроизводителя в 2025 году и составит конкуренцию пикапам Ford Ranger и Toyota Hilux на рынках таких стран, как Австралия, ЮАР и Новая Зеландия.

Автомобиль будет построен на базе рамного внедорожника Scorpio-N. Модель получит турбодизельный двигатель нового поколения. Коробки передач две - механическая и автоматическая.