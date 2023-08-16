Lamborghini дразнит общественность перед анонсом своего первого электрического автомобиля

Компания Lamborghini решила подразнить общественность перед анонсом своего первого электрического автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на страницу Lamborghini в Х.

Суперкар покажут 18 августа на мероприятии Monterey Car Week. Это будет концепт, и пока неясно, останется ли он таковым или же это предшественник серийной модели.

Пока известно, что к концу 2024 года компания собирается выпустить гибридные версии всех моделей своей линейки. А вот полностью электрический серийный суперкар дебютирует только к концу десятилетия.