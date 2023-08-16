https://news.day.az/autonews/1589843.html Lamborghini дразнит общественность перед анонсом своего первого электрического автомобиля
Lamborghini дразнит общественность перед анонсом своего первого электрического автомобиля
Компания Lamborghini решила подразнить общественность перед анонсом своего первого электрического автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на страницу Lamborghini в Х.
Суперкар покажут 18 августа на мероприятии Monterey Car Week. Это будет концепт, и пока неясно, останется ли он таковым или же это предшественник серийной модели.
Пока известно, что к концу 2024 года компания собирается выпустить гибридные версии всех моделей своей линейки. А вот полностью электрический серийный суперкар дебютирует только к концу десятилетия.
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