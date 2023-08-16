Рассекречена гибридная версия кроссовера Ford Evos

Китайский Минпром рассекретил новую версию большого кроссовера Ford Evos - гибридную. До последнего времени автомобиль оснащался 2,0-литровым мотором Ecoboost мощностью 238 л.с, а сейчас, с появлением гибридной модификации, мощность возросла до 288 л.с. Интересно, что в основе силовой установки гибрида - тоже 2,0-литровый турбомотор, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

На фото засняли топовую версию ST-Line - с двухцветной бело-черной окраской. Также будет вариант в серо-черном комбинированном исполнении. Но внешне гибридная версия ничем не отличается от чисто бензиновой, скорее всего, и интерьер нового варианта целиком повторит интерьер бензиновой версии.

Габариты гибридного Ford Evos составляют 4920 х 1920 х 1600 мм, колесная база - 2945 мм, а колесные диски - 20-дюймовые.