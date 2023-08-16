Компания Mahindra показала новую версию внедорожника Scorpio N, которая будет конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Показанный автомобиль спереди похож на Mahindra Scorpio N, но при этом он получил новые габаритные огни на решетке радиатора, дневные ходовые огни и уникальный бампер. Пикап может похвастаться заметно более длинной колесной базой и просторным кузовом за двойной кабиной.

Серийная модель будет основана на удлиненной версии шасси Scorpio N. Как сообщает Autocar India, автомобиль будет оснащен дизельным двигателем mHawk следующего поколения и будет работать в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Мощность будет передаваться на все четыре колеса через полноприводную систему с четырьмя выбираемыми режимами движения (нормальный, трава-гравий-снег, грязь-колея, песок).

Также сообщается, что грузовик оснащен системой помощи водителю второго уровня, полуавтоматической парковкой и возможностью подключения 5G, а также богатым оснащением.

Изначально автомобиль появится Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии и на Ближнем Востоке, а затем будет представлено в других странах в регионах.